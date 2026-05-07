Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je u Beogradu ceremoniji potpisivanja dokumenata o projektovanju i izvođenju radova za izgradnju državnog puta I reda "Vožd Karađorđe” - sektor 2 i sektor 3.

Na ceremoniji je predsednik na mapi pokazao mapu sa dosadašnjim rezultatima.

Predsednik Vučić na mapi građanima pokazao impresivne rezultate koje su oni postigli.

- Ovo što je crno, to je ono što je izgrađeno do 2012. godine. Ovo što je zeleno, kao što vidite prilično je veliko, to je ono što je izgrađeno u poslednjih 12 godina. Ono što je crveno, to je ono što sada gradimo! I ovo plavo i što je u planu što uskoro počinjemo da gradimo ćemo početi da potpisujemo ugovore. Od Golupca do Brze Palanke je u planu, da bismo imali skretanje na sever za Kladovo i ka jugu za Negotin. Ovo plavo što je vožd Karađorđe, možete da računate da je već promenilo boju u crveno.

Plavo na mapi od Kragujevca to je obilaznica oko Kragujevca, ključna saobraćajnica.

Celo obraćanje predsednika ispratite u LAJV BLOGU.

Predsednik je podelio i šta mu je o putevima rekao Si Đinping.

"Srbija se menja vidljivo, mnogo sam srećan" - poručio je predsednik.