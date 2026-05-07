U bečkoj dvorani „Štathala”, u utorak 12. maja, održava se prvo polufinale jubilarnog, 70. izdanja Pesme Evrovizije. U okviru ove takmičarske večeri svoje numere predstavlja 15 zemalja, a deset najboljih obezbediće plasman u veliko finale na osnovu glasova publike i stručnog žirija, koji se vrednuju u ravnopravnom odnosu od 50:50.

Predstavnici Srbije, grupa „Lavina” sa pesmom „Kraj mene”, nastupaju poslednji i zatvaraju takmičarski deo programa pod rednim brojem 15.

Pored takmičara, tokom prvog polufinala uživo će biti izvedeni i kompletni nastupi dvoje direktnih finalista – Italije, koju predstavlja Sal Da Vinci sa pesmom „Per sempre sì”, i Nemačke, čija je predstavnica Sarah Engels sa numerom „Fire”.

Nakon završetka takmičarskog dela na Evroviziji 2026, revijalni program otvara legendarna pevačica Vicky Leandros, čiji nastup predstavlja svojevrsni omaž obeležavanju sedam decenija duge istorije evrovizijskog takmičenja.

Redosled nastupa u prvom polufinalu

Moldavija: Satoshi – Viva, Moldova!

Švedska: FELICIA – My System

Hrvatska: LELEK – Andromeda

Grčka: Akylas – Ferto

Portugalija: Bandidos do Cante – Rosa

Gruzija: Bzikebi – On Replay

Finska: Linda Lampenius x Pete Parkkonen – Liekinheitin

Crna Gora: Tamara Živković – Nova zora

Estonija: Vanilla Ninja – Too Epic To Be True

Izrael: Noam Bettan – Michelle

Belgija: ESSYLA – Dancing on the Ice

Litvanija: Lion Ceccah – Sólo quiero más

San Marino: Senhit – Superstar

Poljska: ALICJA – Pray

Srbija: Lavina – Kraj mene

Prenos ovog muzičkog događaja obezbeđen je na RTS 1, RTS Svet i RTS Planeti, kao i na talasima Radio Beograda 1 i RTS Zvuka

