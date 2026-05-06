Pevačica Jelena Karleuša se 2024. godine u septembru mesecu zvanično razvela od supruga Duška Tošića sa kojim je bila 16 godina u braku, a kao kruna nekada velike ljubavi došle su devojčice Atina i Nika.

Nakon razvoda svako je krenuo svojim putem. Pevačica je u više navrata isticala da je ona staratelj naslednicama, ali da njen bivši suprug i te kako vodi računa o Atini i Niki, te da sa njima provodi vreme kada god one to požele.

Ipak ruže nisu uvek cvetale u dvorištu razvedene pevačice, a jednom prilikom i sama je istakla da podizanje dece uz pomoć "milostinje" njihovog oca nije bio ni malo lak zadatak.

- Zahvalna sam srpskoj vladi i srpskom predsedniku na zakonu o alimentacionom pravu. Kao žena koja je sama podigla i izdržavala dvoje dece 16 godina sa tek povremenom "milostinjom" njihovog oca iz inostranstva i sada kao samohrana majka, gde drugi oditelj izbegava plaćanje dosuđene alimentacije, ovaj zakon je velika pobeda za sve majke! Država je obezbedila alimentacioni fond iz kog će se isplaćivati alimentacije za decu, a onda će preuzimati naplatu od nesavesnih roditelja koji izbegavaju odgovornost prema rođenoj decil. U ime svih samohranih majki, veliko hvala - napisala je Karleuša letos kada je tema o zakonu o alimentaciji bila aktivna.

Sa druge strane, da muškarac nakon razvoda ima obaveze prema majki svoje dece, kao i svojim naslednicama, smatra i nekadašnji svekar Jelene Karleuše, Bogoljub Karić koji je nedavno istakao da je svaki muškarac nakon razvoda dužan da obezbedi bivšoj saputnici normalan život.

- Razvode se tako i gledaju da što manje plaćaju alimentaciju, pitam se: Da li si ti normalan čovek? Ne možete majku koja vam je rodila decu tako da tretirate, to se mora održavati, ti imaš da plaćaš sve njoj. Stan pokloni ženi, 3000 evra daj ženi mesečno, ti preuzmi svu brigu o deci. Da komunikacija bude normalna, da mogu oboje da odu na ručak zajedno - rekao je Karić u potkastu "Sigurno mesto".

