Pevačica Jasna Milenković Jami i crnogorski voditelj Božo Dobriša su svojevremeno ušli u verbalni sukob pred kamerama, a o njihovoj svađi se i dalje priča. 

Do sukoba je došlo nakon što je Božo pomenuo da je pevačica bila u emotivnom odnosu sa Milom Đukanovićem, zbog čega je ona zapenila. 

- Božo, kada ćeš ti da se oženiš? Čula sam da si jedan od najpoželjnijih neženja - rekla je Jami

- Jesam, ali čekam Anu Nikolić. Oženiću se kada ona pristane na to da se uda za mene, ali premišlja se, kaže da je Goran Ratković Rale bolji frajer - odgovorio je Božo

- Pa normalno, i ja bih isto odgovorila da sam na njenom mestu, zato što je Rale faca - bocnula ga je pevačica. 

- A ja nisam, je li? - odbrusio je voditelj. 

"Moraš još malo da porasteš" 

- Ti ćeš biti jednog dana, moraš još malo da porasteš - rekla je pevačica nakon čega je voditelj skočio. 

- Znate li šta me nervira kod vas? Vi ste bili sa tim čovekom, a ne ja - rekao je aludirajući na njen odnos. 

- Vidim da se jako uzbuđuješ zbog ove priče. Baš si se uspalio na ovu priču - dobacila mu je Jami, a ubrzo zatim su prekinuli intervju. 

