Pevačica Jasna Milenković Jami i crnogorski voditelj Božo Dobriša su svojevremeno ušli u verbalni sukob pred kamerama, a o njihovoj svađi se i dalje priča.

Do sukoba je došlo nakon što je Božo pomenuo da je pevačica bila u emotivnom odnosu sa Milom Đukanovićem, zbog čega je ona zapenila.

- Božo, kada ćeš ti da se oženiš? Čula sam da si jedan od najpoželjnijih neženja - rekla je Jami.

- Jesam, ali čekam Anu Nikolić. Oženiću se kada ona pristane na to da se uda za mene, ali premišlja se, kaže da je Goran Ratković Rale bolji frajer - odgovorio je Božo.

- Pa normalno, i ja bih isto odgovorila da sam na njenom mestu, zato što je Rale faca - bocnula ga je pevačica.

- A ja nisam, je li? - odbrusio je voditelj.

"Moraš još malo da porasteš"

- Ti ćeš biti jednog dana, moraš još malo da porasteš - rekla je pevačica nakon čega je voditelj skočio.

- Znate li šta me nervira kod vas? Vi ste bili sa tim čovekom, a ne ja - rekao je aludirajući na njen odnos.

- Vidim da se jako uzbuđuješ zbog ove priče. Baš si se uspalio na ovu priču - dobacila mu je Jami, a ubrzo zatim su prekinuli intervju.

