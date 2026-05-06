U audio-poruci koju su preneli iranski mediji, Kalibaf je rekao da bi pobeda u ratu donela zemlji i političke i ekonomske koristi.

"Konačna pobeda u ovom ratu transformisaće Iran u uticajnog igrača u međunarodnom sistemu, a upravo to dostignuće otvoriće put materijalnom i duhovnom napretku zemlje", poručio je Kalibaf.

On je istovremeno priznao da stanovništvo trpi zbog rata i ekonomskih posledica i pozvao Irance da se "žrtvuju kako bi olakšali napredak Irana ka pobedi", prenosi Press TV.

"Danas je vreme da svi pomognemo jedni drugima kako bismo sa manje poteškoća postigli veliki cilj pobede i ponosa za naš dragi Iran... Naravno, postizanje tako velikog uspeha dolazi sa svojim teškoćama", rekao je.

Kalibaf je ocenio da se SAD nadaju da bi njihov ekonomski pritisak na Iran i takozvana pomorska blokada zemlje mogli uticati na iranski narod i navesti ga da se pobuni protiv sopstvene vlade.

Prema njegovim rečima, istorija pokazuje da Iranci "izdržavaju pritiske koliko god je potrebno kako bi zaštitili dostojanstvo svoje zemlje i religije".

