Glumac Saša Joksimović otvoreno je govorio o borbi sa alkoholizmom, koju je vodio pre pet godina.

Tom prilikom je priznao da je zbog toga gubio uloge, a zbog jednog pitanja koje mu je postavio sin Ilija je odlučio da prestane da pije.

- Supruga mi je sve zamerala. Ostala je uz mene. Znaš, kad si alkoholičar ti nisi dobar. Ne možeš da budeš ni sebi ni drugima. Ako piješ kao smuk, ti si alkoholičar. To ti ništa dobro ne donosi. Može da donese samo porodične svađe i prepirke. U takvom stanju možeš da budeš grub. Gubiš posao, ništa dobro ne donosi. Mene su jednom oterali sa seta, jer nisam bio upotrebljiv. Tada sam shvatio i rekao "ćao". Evo sada radim kao nikada do sad - ispričao je Saša, koji je potom otkrio šta je bio presudni trenutak da donese odluku da prestane da pije.

"Nadam se da ti nećeš umreti od alkohola"

- Sin mi je prišao i rekao: "Nadam se da ti nećeš umreti od alkohola". Bilo me je sramota. Da nije bilo sina Ilije, možda sada ne bismo sedeli ovde. Tada sam shvatio da je on veliki i shvatio sam tu rečenicu koju mi je postavio. Tako me je lepo to pitao, zrelo. Gde sam ja rekao da neću umreti. Odlučio sam da to prekinem, 4-5 godina ima kako ne pijem - govorio je Joksimović za domaće medije.

