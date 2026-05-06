Predsednica Narodne skupštine Republike Srbije, Ana Brnabić, reagovala je na Pajtićevu sramnu izjavu da vlast, kako je rekao, ne interesuje što će građani izgubiti 1,6 milijardi iz Plana rasta, jer kako Pajtić tvrdi, oni već svoje milijarde imaju.

Povodom sramne opaske, Brnabić je javno pitala Pajtića "gde je završavao novac iz budžeta u vreme njihove vlasti?".

-Ko o čemu, lopov o poštenju. Hajde da vidimo malo tu priču o milijardama. Kada su blokaderi iz bivše vlasti vodili Srbiju, gde je završavao novac iz budžeta? Da li smo imali nove puteve? Ne. Nove pruge? Ne. Nove zgrade kliničkih centara? Ne. Nove zgrade škola, fakulteta, nove naučne institute? Ne. Neki naučno-tehnološki park? Ne. Da li je novac završavao u džepovima građana kroz veće plate i penzije? Ne. Da li smo imali budžet za lečenje retkih bolesti? Ne. Inovativne lekove? Ne. A kasa prazna. Da li su tajkuni i političari sa mašinskim mozgovima bivali bogatiji? O, DA! Pa gde onda završiše tolike milijarde iz budžeta Srbije? U njihovim džepovima. A gde su danas naše pare? U 623 km novih auto-puteva i brzih saobraćajnica izgrađenih od 2013. do danas. U 394 km auto-puteva i brzih saobraćajnica koji su trenutno u izgradnji. U 140 km novih pruga i 755 km rekonstruisanih pruga. U prvim brzim vozovima. U novim kliničkim centrima, naučno-tehnološkim parkovima. Novim školama. Novim zgradama fakulteta. Novim naučno-istraživačkim institutima. Data centru. Superkompjuterima. U novim fabrikama zahvaljujući kojima smo smanjili nezaposlenost sa 26% na 8%. U značajno uvećanim penzijama i povećanim platama (prosečna plata prešla 1.000 evra). U izdvajanjima za porodice sa decom. U inovativnim lekovima. U nekoliko reči – novac svih nas investiran je u snažniju Srbiju. I to vide svi – i oni koji vole i oni koji ne vole Aleksandra Vučića i ovu vlast.

-Toliko o milijardama i razlici između Aleksandra Vučića i blokadera na steroidima - poručila je Brnabić.