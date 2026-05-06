Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa ambasadorom Ruske Federacije u Srbiji Aleksandrom Bocan-Harčenkom.

Sastanak je održan u 09.00 časova, u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike.

Podsetimo, predsednik Vučić se oglasio jutros na svom Instagram nalogu i poslao je jaku poruku građanima.

- Rad i odgovornost, ljubav prema Srbiji uvek pobeđuju - napisao je predsednik.

Vučić se juče sastao s predstavnicima Misije Međunarodnog monetarnog fonda u Srbiji sa šeficom Misije Anet Kjobe na čelu, i istakao da Srbija, uprkos rastućoj globalnoj neizvesnosti, uspeva da održi dobru fiskalnu poziciju, visok nivo deviznih rezervi i da vodi odgovarajuću monetarnu politiku.

Predsednik je juče uveče gostovao na TV Informer gde je, između ostalog, naveo da ćemo odluku o izborima imati za desetak dana.

"Svakako ćemo odluku imati za desetak dana. Nema zamki kada su izbori u pitanju. Tu narod, ljudi odlučuju o tome kakvu budućnost žele i kome hoće da je povere. Ja mislim da su izbori veoma važna stvar. Kao što sam uvek govorio da država nije igračka, tako su izbori strašno važni, uvek", rekao je Vučić.