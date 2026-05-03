Pevačica i voditeljka Ana Sević nedavno je iznenadila supruga, Daniela Nedeljković, i za rođendan mu kupila kućnog ljubimca.

U pitanju je štene pudle kojem su dali naziv Tia, a svi ukućani su na prvi pogled zavoleli novog krznenog člana porodice.

Ana Sević je sada fotografisala ćerkicu koja se igrala sa ljubimcem i prizorom sve raznežila.

- Želim vam da vas neko voli kao Sena Tia - napisala je voditeljka u opisu uz emotikone.

Žive u vili na Bežanijskoj kosi

Podsetimo, Ana Sević sa biznismenom Danielom Nedeljkovićem i naslednicima živi u luksuznoj vili na Bežanijskoj kosi.

Najzanimljiviji deo vile svakako je bazen i kupatilo svo u mermeru, koji se nalazi i u ostatku prostorija na podu i pojedinim zidovima.

- Ana je želela želala da ima spa u svom domu, a Daniel je još pre njenog porođaja započeo sa radovima u luksuznom stanu na Vračaru. On se potrudio da sve bude gotovo dok Ana ne izađe iz bolnice, što se i desilo, a procenjuje se da je za taj luksuz dao skoro 50.000 evra. Ana od tada ćerkama i sinom redovno uživa na bazenu u privatnosti svog doma, što njoj mnogo znači jer su dečica mala za neke dalje destinacije - rekao je izvor blizak Ani jednom prilikom za "Telegraf".

