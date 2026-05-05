Keti Salivan (74) je legendarna istraživačica koja se 2020. godine spustila do Marijanskog rova (takozvani Challenger Deep) – apsolutno najniže tačke okeana.

Vezana u dvosednoj podmornici Trident tokom iscrpljujuće 12-časovne misije, onase spustila na dubinu tri puta veću od one na kojoj se nalazi olupina Titanika.

„Sedite u toj maloj, udobnoj metalnoj sferi, možda jedete sendvič sa tunjevinom, a ipak – izvan te sfere pritisak je oko 1.100 puta veći nego ovde na površini Zemlje“, rekla je.

Na takvoj dubini očekivali biste pustoš, ali Keti je svedočila bizarnom svetu gmizavih organizama i stvorenja nalik vanzemaljcima. Među njima su bili morski krastavci koji „plešu“ u strujama, morski crvi i prastari škampi, kao i misteriozni tragovi koje su ostavila bića koja se kreću po morskom dnu.

„Na dnu su bili morski krastavci koje je gurala kombinacija naših potisnika i morskih struja“, rekla je za Marine Technology Society.

Ali dole ne postoji samo neobičan život – godinu dana pre njenog zarona, istraživač Viktor Veskovo pronašao je nešto možda još strašnije od bilo kog dubokomorskog čudovišta – plastičnu kesu. Čak i na sedam milja dubine, ljudski otpad je uspeo da prodre u netaknuti bezdan.

Uprkos čudima na dnu sveta, Ketise pita zašto ne ulažemo više novca u istraživanje sopstvene planete.

„O našem Mesecu i Marsu znali smo više nego o dubokom moru“, rekla je. „Tako malo znamo o obliku dna. Jedan od ključnih ciljeva bio je mapiranje dubokog morskog dna.“, reklla je ona, piše Daily Star.