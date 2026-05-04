Inače, Jeremićeva je po struci je diplomirani pravnik, a svoje obrazovanje stekla je na Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, koji je završila u roku.
Osnovne studije okončala je sa visokim prosekom 9,34, dok je master diplomu stekla 2014. godine, ostvarivši prosečnu ocenu 9,25. Tokom školovanja beležila je izuzetne rezultate, pa često ističe da je u srednjoj školi bila đak generacije.
U svom stanu na Dorćolu poseduje poseban "JJ zid", na kojem čuva diplome i priznanja sa takmičenja iz perioda obrazovanja, što dodatno svedoči o njenom akademskom uspehu.
Kada je reč o stavu prema učenju, Jovana Jeremić otvoreno govori o značaju rada i odricanja. Ističe da je njen put bio obeležen velikim trudom i naporom, uz, kako sama kaže, "suze, bubuljice i znojenje" tokom pripreme ispita na državnom fakultetu.
Prema sopstvenim navodima, govori pet jezika, srpski, engleski i španski, dok u svojoj biografiji navodi i hrvatski i bosanski.
