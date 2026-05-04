Jovana Jeremić, voditeljka emisije "Novo jutro", donela je novu odluku koju je javno saopštila na svojim društvenim mrežama.

Naime, otkako je započela vezu sa Milošem Stojanovićem Tigrom, poznatim bokserom, ističe da se menja iz korena.

-Od 1.5. stari režim, nema više alkohola. Ni čašica - napisala je Jovana, jasno stavljajući do znanja da uvodi promene u svoj životni stil.

Skinuli se i izazvali buru reakcija

Poznata voditeljka i njen partner uživaju u skladnoj vezi, a nedavno su odlučili da naprave predah i otputuju na more. 

Topao aprilski dan iskoristili su za boravak na primorju, odakle su se i oglasili.

Odmor su proveli šetajući plažom, bez odeće, uživajući u suncu i prirodi.

Za ovu priliku odabrala je elegantan crni bikini, ukrašen zlatnim detaljima na naramenicama i bokovima, dok je izgled upotpunila popularnim naočarima za sunce u takozvanom "mačkastom" obliku.

Redovno se hvali svojim obrazovanjem

Inače, Jeremićeva je po struci je diplomirani pravnik, a svoje obrazovanje stekla je na Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, koji je završila u roku.

Osnovne studije okončala je sa visokim prosekom 9,34, dok je master diplomu stekla 2014. godine, ostvarivši prosečnu ocenu 9,25. Tokom školovanja beležila je izuzetne rezultate, pa često ističe da je u srednjoj školi bila đak generacije.

U svom stanu na Dorćolu poseduje poseban "JJ zid", na kojem čuva diplome i priznanja sa takmičenja iz perioda obrazovanja, što dodatno svedoči o njenom akademskom uspehu.

Kada je reč o stavu prema učenju, Jovana Jeremić otvoreno govori o značaju rada i odricanja. Ističe da je njen put bio obeležen velikim trudom i naporom, uz, kako sama kaže, "suze, bubuljice i znojenje" tokom pripreme ispita na državnom fakultetu.

Prema sopstvenim navodima, govori pet jezika, srpski, engleski i španski, dok u svojoj biografiji navodi i hrvatski i bosanski.