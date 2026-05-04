Pevačica Marija Mikić iz braka sa Jovanom Pantićem ima dvoje dece, ćerku Đurđu i sina Miliju koji danas proslavlja rođendan.

Sada se pevačica oglasila i emotivnim rečima obratila nasledniku.

Na svom Instagram profilu Marija je objavila Milijinu fotografiju i priznala da je imala strah kada je nedugo nakon porođaja sa Đurđom ostala ponovo u drugom stanju.

- Kada sam ostala trudna mesec i po dana posle porođaja sa Đurđom, Milija moj, to je bio najveći strah koji sam osetila, ali i zrno peska u odnosu na to šta si doneo u moj život. Blagoslovu moj, učitelju moj i najlepši osmehu, neka ti je srećan rođendan - započela je Marija, pa nastavila:

- Srećan rođendan, mali šmekeru. Neka ti svaki dan bude ispunjen smehom, igrom i najlepšim snovima. Da rasteš zdrav, srećan i hrabar, okružen ljubavlju onih koji te najviše vole. Neka ti detinjstvo bude najlepša bajka puna radosti, drugarstva i toplih zagrljaja. Neka ti se sve želje ispune i da uvek imaš razlog za osmeh. Srećan rođendan, mali junaku! - zaključila je pevačica.

