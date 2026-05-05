Svadbe imaju svoja nepisana pravila koja se u mnogim sredinama podrazumevaju, čak i kada nigde nisu zvanično zapisana. Jedno od najpoznatijih jeste da je bela boja „rezervisana“ za mladu, pa se smatra neprimerenim da je drugi gosti, naročito žene, nose. Zbog toga svako odstupanje od ovog običaja često privuče pažnju i izazove komentare.

Tako je bilo i nedavno, kada je jedan Crnogorac na Iks profilu „Roobin_Hood“ opisao događaj sa svadbe koji je, zbog odluke jedne gošće da se pojavi u belom, navodno prerastao u neplaniranu dramu među gostima.

"Situacija sa svadbe sinoć. Sa mladine strane došla je neka drugarica u beloj kratkoj haljinici. Mlada se kasnije presvukla u belu haljinicu, ali se ispostavilo da je haljina te devojke bila lepša, pa više nije bilo jasno ko je mlada. Kuma je to primetila i spontano toj devojci prosula vino", napisao je on pa dodao:

"Zanimljiva činjenica: Devojka je kući otišla plačući".

"Kuma na visini zadatka"

Iako se ubrzo ispod objave povela rasprava o tome da li se ovakva situacija zaista dogodila ili je možda u pitanju preuveličana priča, to nije sprečilo brojne korisnike da se uključe u diskusiju.

"Kuma opravdala titulu", "Odeš na svadbu i ne znaš ko je mlada, fuj", "Nije to ništa, kod moje drugarice došla riba kao +1 u venčanici. Nije bila čak ni pozvana na svadbu. Naravno da je bila oterana kući", "Kuma je genije i doktor najveći! Devojke koje biraju bele haljine na tuđe svadbe su iskompleksirane i kraj svake priče", "Kuma na visini zadatka", bili su samo neki od komentara.

"Zašto niko ne priča o muškarcima?"

Ubrzo se povela i rasprava u drugom pravcu, uz tvrdnje da čak i veliki broj muških gostiju na svadbama izgleda gotovo isto kao mladoženja, ali da se o tome gotovo nikada ne govori.

"U redu, ne treba joj to. Ali zašto niko ne priča o muškarcima? 90% muškaraca dođe obučeno kao mladoženja. Zašto je uvek sve muškarcima opravdano, a žene oko svega napravile sebi problem. Treba i muškarcima zabraniti bele košulje", napisao je jedan korisnik, otvarajući tako novu diskusiju među korisnicima Iks-a.

(Blic)