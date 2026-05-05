Poznato je da mnogi vernici odlaze u hram kako bi od Boga zatražili dobro zdravlje i blagostanje.

Međutim, prema rečima blaženopočivšeg arhimandrita Kirila Pavlova, svi nešto od Boga traže, ali osnovnu stvar zaborave da izgovore.

Moć časnog krsta: Evo šta se dešava sa našim telom kada se prekrstimo! Gledajte pažljivo, čuda se dešavaju!

Većina ljudi idu u hram sa rečju : "daj": "Daj zdravlje, Gospode, daj finansijsku dobit, daj porodicu, daj decu".

Veoma malo je onih koji dolaze u hram sa rečima: "Oprosti, Gospode! Oprosti što sam grešio; oprosti što nisam voleo; oprosti što sam te zaboravio", piše arhimandrit Kiril.