Jelena Vučković je nedavno otkrila da se razvela nakon 13 godina braka.

Nakon vesti o razvodu Jelena se oglasila za naš portal, te otkrila da je razlog kraha ljubavi prevara.

- Zetečena sam. Poslednje dve godine se ponašao sumnjivo, svaki muškarac ume i da slaže i da prevari, ali on se zaljubio. Nije smeo da mi kaže. Videla sam da se nešto dešava, žena to jednostavno oseti. Stigla mi je anonimna poruka i tako sam saznala da me vara. Mogao je kao moj prijatelj i supružnik da mi otvoreno kaže, da i ja imam pravo na svoj život - istakla je Vučkovićeva tada.

Ko je misteriozni bivši muž?

Podsetimo, Jelena se 2016. godine tajno udala za dugogodišnjeg dečka Aleksandra Sofronića.

Ubrzo nakon što se pojavila ova vest, njena majka Goca Božinovska je negirala da su u braku. Međutim, zet je ubrzo demantovao taštu i potvrdio pisanja medija.

- Naravno da smo venčani. To je nešto između njih dve, ne znam šta bih vam rekao. Možda je Goca tako reagovala jer je mislila da je to privatna stvar - rekao je tada Sofronić.

Ko je Jelenin novi izabranik?

Inače, kako su pisali mediji, Jelenin novi partner ima brak iza sebe i uspešan je ugostitelj.

Oni su su započeli vezu nakon što se ona razvela od supruga Aleksandra sa kojim je provela 13 godina u braku.Jelena uveliko radi na novim pesmama, a jasno je kao dan da se od partnera ne odvaja. Mnogi koji su ih i sreli na ulici posvedočili su da se odlično slažu, kao i da ljubav cveta.

