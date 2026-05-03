Sedamdesetpetogodišnji glumac Milenko Pavlov (75) razveo se pre šest godina, a oazu mira izgradio je daleko od gradske buke, gde provodi dane u miru i spokoju.

Već više od deset godina živi nadomak Beograda, u domu koji je uredio po svojoj želji i meri, a mirniji život započeo je sa sada već bivšom suprugom, profesorkom istorije Marinelom.

- Bio sam razveden i malo sam živeo u Vršcu, tamo sam 2005. godine režirao predstavu, kada sam upoznao Marinelu. Pitali smo se kako ćemo, gde ćemo…Pa smo odlučili da odemo malo do Pančeva. Sedam kilometara je daleko od Beograda. Davno sam rekao da je ovde, neću da kažem bolji svet, ali je mirnije. Ovde nema toliko napornih ljudi kao u Beogradu. Ranije sam mnogo radio u Pančevu, poznavao sam mnoštvo novinara, reditelja, imao sam već neku bazu. Marinela je radila kao profesor istorije u gimnaziji. Dobila je premeštaj ovde, predaje u nekoliko osnovnih škola. Sada je naša baza ovde. Volim da sednem na trem i ćutim. Važno je vraćanje sebi - govorio je Milenko u jednoj kulinarskoj emisiji, kada je priznao da osim na verandi najviše vremena provodi i iza kuće, odvojenom delu u kom je smešten šporet Smederevac, gde sprema zimnicu.

Osim toga, glumac je veliki ljubitelj delikatesa sa roštilja, o čemu svedoče i njegovi prijatelji.

I pored brojnih uloga koje je imao u svojoj karijeri, svi ga najviše pamte po ulozi iz serije "Srećni ljudi", gde je glumio vlasnika kafane u kojoj se održavao izbor za mis.

- Publika najviše pamti "Srećne ljude", a ja od te uloge nisam zaradio ništa, jer je to snimano u vreme hiperinflacije. Isplaćivali su nas 25. u mesecu. Moj honorar za tu seriju bio je kutija "marlbora", a jednom je bilo super, jer sam tog momenta mogao da kupim ceo boks. Danas u tome tražim nešto pozitivno. Srbija je devedesete preživela uz šljivovicu, domaći hleb i sir - pričao je Pavlov.

- Moju suprugu u toj seriji, koju je igrala Aleksandra Nikolić, svi pamte kao neku rospiju, a privatno je jedna nežna žena. To govori samo da je dobra glumica. Poreklom je iz Sombora i dete glumaca. Šuljagić joj je rekao da mi udari šamar iz sve snage. Međutim, kad me je udarila, izašao sam iz kadra. Te scene nema u seriji. Kasnije mi se izvinjavala, a reditelj je pobegao. Pored serija "Srećni ljudi", "Bela lađa" i "Stižu dolari", ponosan sam i na "Kolo sreće" - rekao je Milenko ranije za Kurir.

