Davnih dana, pop diva Jelena Karleuša otvoreno je govorila o zabrani na Javnom servisu po nalogu tadašnjeg generalnog direktora Aleksandra Tijanića, a iako je zabrana ukinuta pre mnogo godina, pevačica se na RTS-u pojavila tek nedavno, tačnije, 2021. godine u emisiji "Oko magazin".

- Tačno je da je Jelena je gostovala na RTS-u, snimila je emisiju "Oko Magazin". Dugo nije bila na RTS-u, a od sada pa nadalje biće to jedna dobra i lepa saradnja - objasnio je tada njen menadžer Zoran Birtašević.

Petnaest dugih godina trebalo je Jeleni da dođe u zgradu Javnog servisa, a mi ćemo se prisetiti višegodišnjeg sukoba pevačice i tadašnjeg direktora.

- Pre 150 godina sam zabranjena! Tijanić je imao problem s mojim grudima, rekao je to u Dnevniku, da ga je scenografija podsećala na moje grudi - bila je jasna Karleuša nedavno.

Višegodišnji sukob između Jelene Karleuše i direktora RTS-a Aleksandra Tijanića se nastavljao nesmanjenom žestinom iz godine u godinu.

Nakon što je Karleuša na svom Tviter nalogu napisala da će ići na Pesmu Evrovizije kada joj se Tijanić izvini i poljubi je u uadnjicu, direktor Javnog servisa joj nije ostao dužan, i za Telegraf je rekao da će ona biti kandidat za Evrosong kad počne da peva!

“Šta je napisala?”, pitao je Tijanić kada je pozvan da prokomentariše Karleušine tvitove:

- Napiši ovako: Jelena Karleuša biće ozbiljan kandidat za Evrosong kad počne da peva! Kraj priče.

Inače, sve što je napisala o Tijaniću i RTS-u, pevačica je ispričala u intervjuu za emisiju “Ekskluziv”, i tada je između ostalog, izjavila da su njena ljudska i građanska prava ugrožena jer joj je “prećutnim dogovorom” zabranjeno pojavljivanje na Javnom servisu”, kao i da bi sigurno dobila spor u Strazburu da je odlučila da tuži RTS.

Više od deset godina kasnije čini se da su ratne sekire Javnog servisa i Jelene Karleuše zakopane, a nekadašnji direktor Aleksandar Tijanić napustio nas je 2013. godine nakon kraće bolesti.

