Pevačica i udovica Saše Popovića, Suzana Jovanović suočila se sa ozbiljnim zdravstvenim problemom u jednom periodu svog života.

Suzana je ranije govorila o zdravstvenom stanju koje je bilo narušeno prvenstveno usled stresa, a nakon razvoda od prvog supruga Radeta Zdravkovića.



Poslovni angažmani dodatno su pogoršali Suzanino stanje, što je dovelo do problema sa štitnom žlezdom. Višak kilograma koji ju je ranije mučio bio je rezultat tih zdravstvenih problema.



- Sve to što mi se dešavalo u životu, od šou-biznisa, preko mog posla i problema to sam sve podnosila sa osmehom na licu, a u stvari sam sve to preživljavala u sebi, što se kasnije odrazilo na štitnu žlezdu sa kojom imam problem, ali uspešno to lečim i održavam lekovima - rekla je Suzana.



Inače, Suzana Jovanović je u ranoj mladosti postala majka, još sa 19 godina, a svojevremeno je govorila kako se tada nosila sa majčinstvom.



- Nisam imala osećaj kada sam dobila dete. Svog sina sam doživela kao mlađeg brata. Danijel i ja smo tako odrasli, moji roditelji su nas pazili. Mirne glave sam mogla da odem da radim i pevam. Znala sam da je moj sin sa bakom i dekom, da oni brinu o njemu, da mu ništa ne fali. Tako smo mi odrasli zajedno, rekla je ona, pa progovorila o početku svoje karijere:

- Znala sam da je muzika moj život. Školu sam završila zbog mame i tate, da mi ne zvocaju. jednostavno sam se raspitala šta se najbrže završava, rekli su mi trgovačka i odlučila sam... e daj to ću upisati. Nakon toga sam krenula ozbiljno da radim i zarađujem i tada sam sakupila pare i finansirala sam svoju prvu ploču.





Ona je tada govorila i o suprugu Saši Popoviću sa kojim je dugo bila u srećnom braku. Iako je on važio za velikog zavodnika od samog početka, Suzana nije znala da je on čovek njenog života.

- O Saši sam prvo imala negativnu sliku... Nakon tog prvog kontakta preko prijateljice razmenili smo broj pejdžera... Mislila sam da mu se neću javiti nikada, ali sudbina nas je spojila. Jednog dana vozač koji me vozio nije mogao da me odbaci do Jagodine gde sam pevala, i ja sam se setila njega...Pozvala sam ga i pitala da li može da me vozi. On je odmah pristao i to me baš oduševilo, rekla je pevačica.