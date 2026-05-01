Dragica Radosavljević Cakana je svojevremeno bila žrtva emisije "Nemoguća misija" koju je publika obožavala.

Cilj emisije je bila skrivena kamera, te je pevačica uhvatila muža u navodnoj prevari. Upala im je u apartman u kom su se nalazili i ušla u raspravu sa mužem, dok se "ljubavnica" krila u toaletu.

- Izađite napolje pa se svađajte - poručila je devojka.

Cakana je pokušavala da upadne u kupatilo kako bi se obračunala sa devojkom, ali ju je muž sprečavao.

- Koga ti braniš? Je*a*u ti mater za ovo - govorila je iznervirana Cakana.

"Najžešća skrivena kamera"

Snimak koji je nasmejao mnoge se nedavno ponovo pojavio na društvenim mrežama.

"Najžešća skrivena kamera, slatko sam se ismejala", "Najbolja skrivena kamera, mogu uvek da gledam", "Dama je dama i u ovim situacijama, bravo za Cakanu!" "Ljudi, to je režirano za Cakanu, nije prava prevara, ovi klinci nemaju pojma. Predobra emisija, crkoh od smeha", bili su samo neki od komenatara.

BONUS VIDEO: