Ova tri horoskopska znaka su najzlobnija. Horoskop može puno otkriti o karakteru, manama i vrlinama osobe. I dok svi vole slušati o svojim dobrim stranama, neke loše osobine svog znaka mnogi ne vole čuti ili priznati. Izdvajaju se tri horoskopska znaka kod kojih su izražene mračne strane karaktera.

Škorpija

Često su ljubomorni i posesivni. Škorpije su emotivno nezrele, osvetoljubive i ne prezaju ni pred čim. Ljute se, besne, plaču, a skloni su i tome da zamrze osobu iz dna duše. Velika su zlopamtila i vratiće onda kada druga strana i zaboravi razlog.

Devica

Mnogi od njih kao da ne poznaju ljubav, bez emocija su, kod njih se sve svodi na fizički odnos. Izuzetno su hladni, a zabijanje noža u leđa nije im strano. Narcisoidni su. Devica preza od nežnosti i zargljaja. Verni su samo sebi i to isključuje sve ostale ljude.

Jarac

Reč oprosti ne postoji u njihovom rečniku. Možete živeti sa njima celi život, biti u braku, a nikada ne znati šta tačno misle. Osećaje ne znaju iskazati rečima. Beže glavom bez obzira čim rizik postane veći. Teško pokazuju emocije, ne znaju ih ni pružiti ni primiti.