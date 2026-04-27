Osim u Srbiji tokom ove godine vlasnik Pink Media Group usrećiće i 100 porodica u Bosni i Hercegovini i 50 u Crnoj Gori.

Prva destinacija regionalnog karavana humanosti Željka Mitrovića bila je Sarajevo. U naselju Hrasnica samohrana majka Amina živi sa sinom Ensarom i ćerkom Lajlom, ali i sa bolesnim roditeljima. Nezaposlena je i u velikim novčanim problemima. Između ignorisanja društva, borbe za egzistenciju i sa velikim teretom, kada su se najmanje nadali, sumornu svakodnevnicu ove porodice iz korena je promenio Željko Mitrović. Uz ogromnu ljubav, poklone i novčanu pomoć od čak 5.000 konvertibilnih maraka.







“Ovde imaš 5.000 maraka, da ti život učinimo malo boljim, srećnijim, kvalitetnijim i veselijim. Sebi smo dali jedan veliki zadatak. Pored svega što radimo u Srbiji, ja već 20 godina brinem o Domovima za nezbrinutu decu, a sada smo u program ubacili samohrane majke i očeve sa više dece. Svaku reč koju sam dao, ispunio sam za sve svoje godine. Ne postoji nijedna koju nisam održao. Mada sam sada sebi dao nemogući zadatak, - 100 porodica u Srbiji, 100 u Bosni i Hercegovini, plus 50 u Crnoj Gori. To je 250 porodica, to znači svaki radni dan u godini obići jednu porodicu.” – rekao je Mitrović.



Amina je rekla da joj znači Željkov dolazak i bez ikakve pomoći, jer je veličina od čoveka. Srdačno zahvalila i rekla da joj je ogromna sreća što su imali priliku da se upoznaju, da nije novac sve i da je važno prvenstveno ostati čovek.



“Duboko verujem da je solidarnost temelj svakog društva. Često me kritikuju što ovo radim javno. Postoje dva razloga - prvi je da damo primer, da motivišemo ljude koji mogu da pomognu, a drugi je taj što sam sreo mnogo ljudi u Sarajevu i neki mi kažu ''Sada si se setio”. Nisam se sada setio, ovo radim već punih 20 godina i pomažem i ovde, samo to radimo tajno. Onda sam shvatio, da je bolje da radimo javno, jer ljudi ne vide kada se radi tajno, a vrlo je važno da se da primer. Ako nema dovoljno solidarnosti i tolerancije, onda i društvo nije visokog kvaliteta!” - istakao je Željko Mitrović.



Regionalni karavan humanosti Željka Mitrovića tek je započeo svoje putovanje, ali već sada nosi snažnu poruku - da pojedinačna dela dobrote mogu pokrenuti talas promena u čitavom društvu. Kroz konkretna dela podrške i lični angažman, ovaj projekat podseća da solidarnost nije samo vrednost o kojoj se govori, već odgovornost koja se živi. Upravo ovakve inicijative vraćaju veru u ljude i potvrđuju da humanost, kada je iskrena i dosledna, ne poznaje granice.