Haris Džinović, poznati pevač, kasnio je na snimanje emisije koja se uživo emitovala, a onda je, po dolasku, zahtevao da odmah promene stolicu na kojoj će sedeti.
Voditeljka Bojana Lazić bila je iznenađena ovim njegovim potezom, što nije krila u prenosu.
- Neću da sedim na podu, tako ispada - rekao je Haris.
- Nervozni ste? - upitala je Bojana.
- Nisam nervozan, samo sam tražio da mi zamenite stolicu, neću tako - nastavio je Džinović.
- To vam je današnji moderni dizajn - rekla je voditeljka.
- Perfekcionista sam, smeta mi sve što nije idealno. To je jednostavno tako. Ljudi teško prihvataju kritiku, u restoranu znam da vratim jelo. Ako napraviš dobro, onda nema problema, ali ako ne... - objasnio je Džinović.
Taj perfekcionizam ima mnogo uticaja na moj život, kad nešto smandrljam to mi se ne sviđa. Polovna rešenja nisu za mene - rekao je Haris Džinović u "Premijeri, vikend specijalu", pa dodao:
- Mnogo volim kafane. Ne pušim, to nikad, energije imam. Bavim se sportom, ima i do toga. Poprilično pijem, što je mnogo lakše nego pušenje - priznao je Haris.
