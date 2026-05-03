Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) objavio je detaljnu sezonsku prognozu vremena koja predviđa meteorološku sliku Srbije sve do oktobra. Sudeći po zvaničnim najavama, proleće polako možemo da ostavimo iza sebe, ali nas očekuju čuvene "majske kiše", leto sa temperaturama iznad proseka toplotnim talasima, i natprosečno topla jesen.

Nakon prilično nepredvidivog aprila, pojavu slabih mrazeva, kiše, natprosečno toplih dana, ali i snega, polako ulazimo u period znatno toplijeg vremena. Iako je april u Beogradu zadržao prosek od oko 19 stepeni Celzijusa, prava prolećna i letnja uzbuđenja tek dolaze. Pred nama je duga sezona u kojoj će "iznad proseka" postati standard, kako za temperature, tako i za toplotne talase koji nas očekuju ovog leta.

MAJ 2026: Spremite se za "majske kiše"

Maj, prema najavi RHMZ, donosi tipično promenljivo vreme, tipično za proleće, uz smenu sunčanih intervala i čestih kiša. Temperature će biti blago iznad proseka, ali bez dužih stabilnih perioda. "Majske kiše" i dalje ostaju dominantno obeležje ovog meseca.

Srednja minimalna temperatura vazduha u maju biće iznad višegodišnjeg proseka, pri čemu će njene vrednosti biti za 0.5 stepeni Celzijusa do 1.0 stepeni Celzijusa više u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini predviđa se vrednost majske srednje minimalne temperature vazduha oko 13.9 stepeni Celzijusa.

Srednja maksimalna temperatura vazduha u maju biće iznad višegodišnjeg proseka, pri čemu će njene vrednosti biti za 0.5 stepeni Celzijusa do 1.0 stepeni Celzijusa više u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini srednja maksimalna temperatura vazduha tokom maja biće oko 23.8 stepeni Celzijusa.

Mesečna suma padavina tokom maja zadržavaće se u granicama višegodišnjeg proseka, sa vrednostima u proseku do 5 mm nižim u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini majska suma padavina iznosiće oko 52 mm.

JUN 2026: Topliji, nestabilan, ali prosečno vlažan

Jun, prvi letnji mesec, biće topliji od proseka, ali i dalje nestabilan, sa čestim pljuskovima i grmljavinom. Sparina i nagle promene vremena obeležiće početak leta. Padavine će uglavnom ostati u okvirima prosečnih vrednosti.

Srednja minimalna temperatura vazduha u junu biće iznad višegodišnjeg proseka, pri čemu će njena srednja vrednost biti za 0.5 stepeni Celzijusa do 1.0 stepeni Celzijusa iznad višegodišnjeg proseka. U Beogradu i široj okolini predviđa se vrednost junu srednje minimalne temperature vazduha oko 17.3 stepeni Celzijusa.

Srednja maksimalna temperatura vazduha u junu biće iznad višegodišnjeg proseka, sa vrednostima, koje će biti do 0.5 stepeni Celzijusa više u odnosu na višegodišnji prosek.U Beogradu i široj okolini srednja maksimalna temperatura vazduha tokom juna biće oko 26.9 stepeni Celzijusa.

Mesečna suma padavina tokom juna zadržavaće se u granicama višegodišnjeg proseka sa vrednostima do 5 mm nižim u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini junska suma padavina iznosiće oko 55 mm.

JUL 2026: Topliji i prosečno vlažan jul. Toplotni talasi.

Jul nam donosi pravo leto sa visokim temperaturama i izraženim toplotnim talasima. Ipak, povremeni pljuskovi mogu kratkotrajno doneti osveženje. Ukupna količina padavina neće značajnije odstupati od proseka.

Srednja minimalna temperatura vazduha u julu biće iznad višegodišnjeg proseka, pri čemu će njena vrednost u proseku biti viša za 0.5 stepeni Celzijusa do 1.0 stepeni Celzijusa u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini predviđa se vrednost julske srednje minimalne temperature vazduha oko 19.2 stepeni Celzijusa.

Srednja maksimalna temperatura vazduha u julu biće iznad višegodišnjeg proseka, sa vrednostima u proseku višim za 0.5 stepeni Celzijusa do 1.0 stepeni Celzijusa u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini srednja maksimalna temperatura vazduha tokom jula biće oko 30.1 stepeni Celzijusa.

Mesečna suma padavina tokom jula zadržavaće se u granicama višegodišnjeg proseka, sa vrednostima u proseku do 5 mm nižim u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini julska suma padavina iznosiće oko 36 mm.

AVGUST 2026: Toplotni talasi i sparni dani

Avgust nastavlja u znaku vrućina, uz česte toplotne talase i sparne dane. Lokalni pljuskovi i nepogode mogu se povremeno javljati, ali bez većih količina kiše. Dominiraće stabilno i toplo letnje vreme.

Srednja minimalna temperatura vazduha u avgustu biće iznad višegodišnjnjeg proseka sa vrednostima za 0.5 stepeni Celzijusa do 1.0 stepeni Celzijusa iznad višegodišnjeg proseka. U Beogradu i široj okolini predviđa se vrednost avgustovske srednje minimalne temperature vazduha oko 18.7 stepeni Celzijusa.

Srednja maksimalna temperatura vazduha u avgustu biće za 0.5 stepeni Celzijusa do 1.0 stepeni Celzijusa iznad višegodišnjeg proseka. U Beogradu i široj okolini srednja maksimalna temperatura vazduha tokom avgusta biće oko 30.2 stepeni Celzijusa.

Mesečna suma padavina tokom avgusta zadržavaće se u granicama višegodišnjeg proseka sa vrednostima do 5 mm nižim u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini avgustska suma padavina iznosiće oko 48 mm.

SEPTEMBAR 2026: Nastavak kasnog leta

Septembar će početi kao produžetak leta, sa toplim i stabilnim danima. U drugom delu meseca očekuje se postepen prelazak ka jesenjim uslovima. Temperature će i dalje biti iznad proseka za ovo doba godine.

Srednja minimalna temperatura vazduha u septembru biće iznad višegodišnjeg proseka, pri čemu će njena vrednost u većini Srbije biti viša za 0.5 stepeni Celzijusa do 1.0 stepeni Celzijusa, a u Vojvodini, Mačvi i severnoj Šumadiji za 1.0 stepeni Celzijusa do 2.0 stepeni Celzijusa viša u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini predviđa se vrednost septembarske srednje minimalne temperature vazduha oko 14.3 stepeni Celzijusa.

Srednja maksimalna temperatura vazduha u septembru biće iznad višegodišnjeg proseka, sa vrednostima u proseku višim za 0.5 stepeni Celzijusa do 1.0 stepeni Celzijusa u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini srednja maksimalna temperatura vazduha tokom septembra biće oko 24.0 stepeni Celzijusa.



Mesečna suma padavina tokom septembra zadržavaće se u granicama višegodišnjeg proseka, sa vrednostima do 5 mm nižim u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini septembarska suma padavina iznosiće oko 40 mm.

OKTOBAR 2026: Topliji, vlažniji oktobar i miholјsko leto

Oktobar donosi topliju jesen, uz više padavina nego inače. Mogući su kraći stabilni i sunčani periodi, poznati kao miholjsko leto. Ipak, kiša i promenljivo vreme biće česta pojava tokom meseca.

Srednja minimalna temperatura vazduha u oktobru biće iznad višegodišnjnjeg proseka sa vrednostima za 0.5 stepeni Celzijusa do 1.0 stepeni Celzijusa iznad višegodišnjeg proseka. U Beogradu i široj okolini predviđa se vrednost oktobarske srednje minimalne temperature vazduha oko 9.9 stepeni Celzijusa.

Srednja maksimalna temperatura vazduha u oktobru biće za 0.5 stepeni Celzijusa do 1.0 stepeni Celzijusa iznad višegodišnjeg proseka. U Beogradu i široj okolini srednja maksimalna temperatura vazduha tokom oktobra biće oko 18,6 stepeni Celzijusa.

Mesečna suma padavina tokom oktobra biće iznad višegodišnjeg proseka sa vrednostima za 5 mm do 15 mm višim u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini oktobarska suma padavina iznosiće oko 49 mm.

