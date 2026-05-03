Pevačica Svetlana Ceca Ražnatović ugostila je u svojoj emisiji brojne poznate ličnosti, među kojima su bili frontmen Vladan Savić iz "Magla benda", pevačica Anđela Ignjatović Breskvica, njen kolega Dejan Vrana i influenser Mića Ašćerić.

Jedan od najzanimljivijih segmenata emisije bio je deo pod nazivom "Fotografije", tokom kog su se gosti suočavali sa starim uspomenama.

Produkcija je tom prilikom iznenadila Breskvicu fotografijama starim nekoliko godina, na kojima je imala potpuno drugačiji imidž.

Njena reakcija nasmejala je sve u studiju, a pevačica je zamolila da se prikazivanje što pre zaustavi.

-Pakao, ovo je pakao. Prestanite, molim vas. Zašto su sve zgnječene fotografije? Ovo su bile moje egzibicije sa bojama. To je sve bilo u različitim bojama - govorila je ona neprestano.

Razgovor je potom skrenuo na temu neostvarenih profesija i skrivenih talenata, pa je Ceca iznenadila gledaoce otkrivši čime je pevačica želela da se bavi pre nego što je uplovila u muzičke vode.

-Želela je da radi nokte, uopšte nije želela da se bavi pevanjem - otkrila je Ražnatovićka.

Breskvica je to potvrdila i dodala da se interesovala i za druge bjuti tretmane.

-Ne znam čime bih se bavila, to bi bio period samo, ja sam i šminkala - zaključila je Anđela u emisiji "Ceca Show".