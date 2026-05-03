Žena Ognjena Amidžića, Mina Naumović, često je aktivna na društvenim mrežama gde je sada objavila njihovu zajedničku fotografiju.

Rečima kojima se obratila poznatom voditelju, sve je nasmejala.

Naime, ona je objavila fotografije na kojima je Ognjen u bademantilu. Na jednoj su supružnici prislonili glavu na glavu, a na drugoj fotki je Mina ljubila supruga u glavu.

- Danas je Svetski dan muževa. Okači svoj primerak. Ovo je moj. Puno prešao, ali očuvan - napisala je Mina u opisu.

Mina o njihovoj ljubavi

Podsetimo, Mina je nedavno odgovarala na pitanja pratilaca i tada je otkrila kako su se ona i Ognjen upoznali.

- Upoznali smo se u njegovom muzičkom studiju. Došla sam da pričamo o poslu. U tom momentu imala sam nekoliko opcija i izabrala sam njegovu emisiju. I za***ala se. Šalim se. Sve bih opet isto. Bio je to najharizmatičniji čovek kojeg sam u životu srela. Kad Ognjen nešto želi, on to i dobije. To će vam potvrditi svako ko ga poznaje - napisala je tada.

Podsetimo, Mina Naumović, supruga voditelja Ognjena Amidžića, iako je u proteklom periodu imala dva porođaja, svoju liniju dovela je do savršenstva.

