Muzička zvezda Jelena Karleuša govorila je o odnosu sa partnerima, te je istakla da je u svakom nedostajalo razgovora.

Kako je istakla, sa bivšim suprugom Duškom Tošićem, sa kojim je provela 17 godina u braku, nikada nije pričala o problemima, već je isključivo postojalo samo kritikovanje sa njegove strane.

- Nikada nisam pričala sa svojim partnerima, to je bio veliki problem. Ni sa jednim nisam mogla da komuniciram na pravi način. Želela sam, ali sa čovekom sa kojim sam provela 17 godina u braku, sa Duškom, nikada nisam pričala na temu bilo kog problema, mog položaja u društvu, sem da on mene kritikuje - rekla je Jelena u podkastu "Ozloglašen".

"Muškarci su mi uzeli dušu"

Osim toga, Karleuša je nedavno istakla da su svi muškarci sa kojima je bila u emotivnom odnosu profitirali od nje.

- Svaki. Svaki je imao 300 odsto, a svaki mi je uzeo dušu, ljubav, život, nerve, bukvalno sve što je mogao. Svaki je profitirao, svaki je dobio ono što nijedna druga ne bi dala - rekla je pevačica u emisiji "Amidži šou".

BONUS VIDEO: