Ceca Ražnatović je nedavno operisana zbog kile na stomaku koju je imala dve godine.

Svojevremeno je otkrila da ima probleme sa kičmom zbog silikonskih implantata u grudima, a jedino rešenje je bila operacija.

Za planirani zahvat tada su znali samo njeni najbliži, a u emisiji "Ceca show" gledaoci širom Srbije i regiona svedočili su pevačicinoj operaciji koja je na kraju trajala osam sati.

Ražnatovićeva se nakon operacije oglasila i otkrila da se oseća dobro, ali nije otkrivala o čemu je reč.

Sestra se nije odvajala od nje

Budući da je pevačica ležala sa steznikom preko grudi, što se inače radi nakon stavljanja implantanata, veruje se da je i druga operacija Cece Ražnatović bila zarad smanjenja grudi.

Podršku joj je sve vreme pružala sestra Lidija Ocokoljić koja je zajedno sa njom tada otputovala u Istanbul.

BONUS VIDEO: