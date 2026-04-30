Jelena Karleuša i Duško Tošić su se zvanično razveli u septembru 2024. godine, a pevačica je od tada nekoliko puta javno istakla da nekadašnji fudbaler ne plaća alimentaciju.

O ovoj temi je govorila i nakon usvajanja Zakona o Alimentacijonom fondu kada je naglasila da Duško nije učestvovao u odgajanju ćerki ni pre razvoda.

- Kao žena koja je sama podigla i izdržavala dvoje dece 16 godina sa tek povremenom milostinjom njihovog oca iz inostranstva i sada kao samohrana majka gde drugi roditelj izbegava plaćanje dosuđene alimentacije, moram da kažem da je ovaj zakon velika pobeda za sve majke! Država je obezbedila alimentacioni fond iz kog će isplaćivati alimentacije za decu, a onda preuzimati naplatu od nesavesnih roditelja koji izbegavaju odgovornost prema rođenoj deci - rekla je Karleuša tada.

"Duško je isplatio alimentaciju"

Podsetimo, nakon skandala tokom kog je Duško došao u porodičnu vilu na Dedinju oglasio se njegov advokat koji je, između ostalog, rekao da je Tošić uredno isplatio alimentaciju.

- Kao advokat Duška Tošića, a po njegovom nalogu, povodom različitih medijskih tekstova vezanih za navodni Duškov upad u sopstveni stan, kao i tekstova koji se odnose na neplaćanje alimentacije za njegove maloletne ćerke, ističem sledeće: Duškovo dugovanje po osnovu izdržavanja alimentacije iznosi nula dinara. Dakle, on ne duguje nijednu alimentaciju. Duško nije upao, obio stan, niti se u istom zabarikadirao, već je ušao u sopstveni stan koji mu pripada po punovažnom kupoprodajnom ugovoru. Ne radi se ni o kakvom nasilnom upadu, već o ulasku u nepokretnost u kojoj boravi s nespornim pravnim osnovom. Tokom perioda razvoda braka, dogovor je bio da se Jelena Karleuša sa ćerkama preseli u vilu u Ulici Augusta Cesarca, dok bi Duško nastavio da živi u predmetnom stanu, što je konstatovano i u sporazumu o razvodu braka. Kako do tog preseljenja nikada nije došlo, Duško je odlučio da uđe u sopstveni stan. Sve ostale navode koji su se pojavili u medijima ovim putem, u ime mog klijenta Duška Tošića, demantujem kao neistinite - navodi se u saopštenju advokata Premovića.

