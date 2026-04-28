Pevačica Dara Bubamara je danima u centru skandala zbog intimnog audio snimka koji je isplivao u javnost, a u kom prepričava vrelu noć sa mlađim partnerom.

Sada je o toj temi govorila i voditeljka Jovana Jeremić koja je stala u Darinu odbranu.

- Daro, carice, volim te. Likuše iz Beške nikoga ne interesuju... Samo puno košta, od 4 do 16h - napisala je Jovana.

"Drago mi je da sam na kraju nasmejala naciju"

Podsetimo, Dara je dala svoj prvi komentar i otkrila kako se oseća posle skandala.

- Odlično sam, posle svega sam odlično. Hvala Bogu da sam doživela veliku podršku od naroda, narod zna koliko sam dobra i iskrena i koliko verujem ljudima. Mnogo pomažem ljudima, finansiram i plaćam struju i na kraju mi neki zbog ljubomore zabodu nož u leđa. Moj advoakt radi na tome da se utvrdi kako je snimak dospeo do medija, zato što je to jako stara poruka. Žalosno je, hranite kera da vas ujede. Godinama sam ih hranila, pričam u množini zato što je to jedno društvo. Ljudi su ljubomorni, a umesto da su radili, oni su prosleđivali moje poruke. Navikla sam na izdaje, ceo život imam izdajice oko sebe. Šta da vam kažem, advokat će to da završi. Drago mi je da sam na kraju nasmejala naciju - zaključila je Dara kroz smeh.

BONUS VIDEO: