„Udarni dron je pogodio benzinsku pumpu u Holodnogirskom okrugu, na mestu događaja je izbio požar, ima žrtava“, napisao je Terehov.

Takođe je izvestio da je bilo obaranja benzinskih pumpi u Osnovjanskom,  Novobavarskom i Kijevskom okrugu, prenosi Ukrinform.

Pored toga, snimljen je udar bespilotne letelice u stambenu zgradu u Ševčenkivskom okrugu. 

U istom području, tokom inspekcije nakon noćnog granatiranja, u poslovnoj zgradi je otkriven još jedan neeksplodirani „šahed“.

Nadležne službe rade na licu mesta, napomenuo je Terehov. 

Kako je objavio Ukrinform, ruske trupe su napale Harkov dronovima, a tri osobe su povređene.