Ugostili smo Anu Stojković, poznatiju kao Elvira Nails, jednu od naših najpoznatijih i najtraženijih nail artistkinja, čijim su rukama poverenje poklonile najveće regionalne zvezde poput Elene Kitić i Barbare Bobak. Kao internacionalni master edukator sa najvišim titulama u industriji, Elvira je pristala na naš "slepi test". Ocenjivala je radove svojih kolega na rukama poznatih ličnosti u ''Modnoj policiji'', ne znajući čiji se nokti nalaze na fotografijama.

Od "mečkinih noktiju" i tehničkih grešaka, pa sve do čistih desetki, pred vama je iskrena i stručna analiza koja će mnoge naterati da dobro pogledaju svoje ruke pre sledećeg fotkanja i objave.

ANABELA ATIJAS

- Ovde imam ove prve nokte koji su, mislim, ovo je neka klasika. Jedni kratki, lepo uređeni, basic nokti, mislim, ništa spec, ali fino urađeno. U suštini, mislim, uredno urađeno. E pa sad tu one mnogo manipulišu. To kad vidim uživo, to ne izgleda ni upola tako. Zato što noktarke fotošopiraju te zanoktice. Nokte kad vidiš uživo, nema veze sa fotkama. Shvatila sam da samo moji nokti izgledaju gore na fotkama, nego kod mene je sve bolje kad vidiš uživo. Tako da ovde, mislim da ni ovo nije fotošopirano. Ovo mi je fino, uredno je. Za Anabelu Atijas jedna 5.

ANASTASIJA RAŽNATOVIĆ

- Ovo je Tiger Eye, tehnika koja se radi magnetom, i to je sad kod nas postalo jako popularno. Mislim, isto korektno urađeno. Ovo su malo duži nokti, lepi prsti, ovo je baš lepo. Za svaki dan, baš fino. U poslednje vreme to je jako lako, izgleda teško, ali u suštini ne. Ovo je obična boja koja se povuče samo magnetom, tako da nije ovo ništa spektakularno teško, a izgleda jako zanimljivo, tako da je to super kao neki dizajn koji ne oduzima dosta vremena. Ovo je Anastasija Ražnatović, za nju ocena 8 jer volim zelenu boju.

JELENA KARLEUŠA

- Ovi nokti su na prvi pogled lepi, ali deluju nekako neprecizno. Između bele i roze boje postoji ta neka pink linija koja izgleda zamuljano. Iako je oblik fin, ja bih volela da je taj prelaz između bele i pink boje mnogo precizniji. Kada se dizajn ovako preseče linijom, ona mora da bude perfektna – ako nije simetrična i čista, bolje je da je nema. Ovo su zapravo jako zahtevni nokti jer se prvo iscrtava beli deo, pa se na njega gradi pink linija koja mora biti jednake debljine. Iako izgledaju jednostavno, tehnički su veoma teški za izvođenje. Zanimljivo mi je to jer ja zapravo znam ko radi Jeleni nokte. To je žena prema kojoj imam baš veliko poštovanje što se tiče posla. Ako joj radi Dragica, ona to radi super. Dragica je u ovoj industriji mnogo duže od mene i od mene ima apsolutno svako poštovanje. Možda ona ovo nije radila, a možda je, kao što rekoh, slika zamuljana ili se svetlo loše prelomilo, pa ne vidimo pravu preciznost. Bez obzira na ovu sliku, ja Dragici moram da dam 10. Žena je vrhunski profesionalac i njen rad zaslužuje čistu 10.

CECA RAŽNATOVIĆ

- Beli nokti, ili oker, prljavo bela. Lepi su. Možda su malo blurovali, ali ja mislim da je ovo više blurovano zbog šake. Uredan rad, ali nisam oduševljena. Fina je i dužina za ovaj oblik. Ne volim kad naprave badem pa ga onda previše skrate, to me podseća na mečkine nokte, bukvalno. Kad traže badem, a što kraći, ne može. Ovo je baš neka fina dužina, prsti su lepi. Lepi su joj nokti, ima lepe ruke za rad. U pitanju je Ceca Ražnatović, ona je blizanac u horoskopu, to volim, za nju jedna 7.

DIJANA JANKOVIĆ

- Meni je ona top. Baš potencira, voli dobro urađene nokte. Trudi se jako, što se svega tiče, tako da se trudi i za nokte. Sad fura taj neki američki stil, ipak je to holivudska karijera u pitanju. Slatka je. Volim ljude koji se trude i lepi su joj nokti. Možda je boju povezala s nečim drugim u outfitu. Ma Didi mi je čista 10.

JOVANA JEREMIĆ

- Verenički prsten i nokti kojima, kako vidim, treba korekcija. Problem je beli deo – preduboko je, pogotovo ovo sa strane. Ova frenč linija ide bukvalno do zanoktice, što nikako tako ne treba da izgleda, izgleda neprirodno i predebelo sa strane. Frenč linija ne treba da ide skroz do gore, već nešto pliće. Ovde nisu ispoštovane tehničke stvari, izgleda jako čudno. Nokat treba da bude tanak, da simulira prirodan nokat. Predebeli su, frenč je jako loše urađen. Jovana Jeremić ima lepe ruke i nokatne ploče, za nju jedna 3.

BARBARA BOBAK

- Ovo je rađeno za snimanje jednog spota, a za ove nokte imam jednu anegdotu. Ovo su nokti koje sam pravila kod kuće i onda sam nosila na dan snimanja samo da zalepim. Trebalo je da joj skinem njene stare nokte i da joj zalepim te za snimanje. Konsultujem se sa stilistom i on kaže: "Ma kao, možeš slobodno, i super lepak, potapaćemo je u vodu." I ja skinem te stare nokte ne do kraja, ostane taj materijal, preko toga stavim super lepak i zalepim. To su nokti koji su kandžasti, kao orlove kandže, imaju finu debljinu u profilu. To je sve super izdržalo snimanje, ali mi ona u pola 4 ujutru iz taksija šalje snimak: "Kako ovo da skinem?". Morala je sa tim da prespava. Našla sam tipse za to na Temu-u jer to nije oficijalan oblik. Krenula sam da ih pravim i bilo je u fazonu: "Ovo će sad ili da naiđe na osudu ili će da postane fashion za snimanja." Uspeli smo malo da proguramo taj neki gotik momenat kod nas. Zar da ocenjujem svoj rad? 10 kao kuća.

ELENA KITIĆ

- Elena Kitić je meni pre svega jako dobra prijateljica, kao i cela porodica Kitić. Ja već dugo radim nokte i njoj i njenoj mami Marti, a to više nije samo klasičan posao. Jedina sam osoba kod koje Marta i Elena dolaze, ili ja odem kod njih na adresu, pa mi od toga napravimo pravo celodnevno druženje. Dok ja radim nokte, Marta pravi ručak i tu nema šanse da se ne jede. Marta kuva za mnogo više od desetke! Što se Elene tiče, mislim da ona još uvek nije pokazala tu kulinarsku crtu jer joj to trenutno nije u sferi interesovanja, ali s obzirom na to da nijedan talenat ne ide sam, verujem da bi i ona to odlično radila. Za nju 10, baš ima stila za sve.

LUNA ĐOGANI

- Baš su debeli. Primećujem da noktarke često vole da ih malo „bucnu“, ali mi nije baš najjasnije zašto to rade. Možda misle da je debljina materijala neka vrsta sigurice da će nokat biti čvrst i da neće otpasti, ali to je velika zabluda. Sigurica nije u količini materijala, nego u dobroj tehnici. Nokat nikako ne sme da bude debeo, pogotovo na onim slobodnim krajevima. On samo u određenim delovima profila treba da ima tu svoju punoću koja mu drži čvrstinu, a u suštini treba da bude tanak kako bi simulirao prirodan izgled. Sve ovo bih preturpijala i stanjila. Takođe, ovaj frenč je malo predubok za ovu dužinu, mada klijenti nekad baš to traže – da se ta bela boja jasno i debelo vidi. U suštini je rad uredan i korektan, ali bi estetski bio mnogo lepši da je svedeniji. S obzirom na to da je rad uredan, ali tehnički previše masivan za moj ukus, neka bude 6.

