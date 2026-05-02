Kad je u pitanju geopolitika, kaže da svi odnosi sila dodatno utiču na sve nas, te ukazao na carine evropskim automobilima. Naime, prema najnovijim informacijama iz maja 2026. godine, predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp najavio je uvođenje novih carina od 25 odsto na uvoz automobila i kamiona iz Evropske unije.

"Takođe, važno je da sve ovo što se dešava u odnosima Kine i Evrope, SAD i Evrope, Rusije i Evrope, utiče i na nas. Nove carine na evropske automobile uticaće i na nas, vezani smo za njihovu industriju. Plašim se da će to doneti nove negativne posledice na nas", kaže Vučić.

"Mi se borimo za to da ljudi ne ostanu bez posla, da damo najbolje uslove fabrikama", kaže on.

Predsednik Srbije ističe da je pitanje da li će manje kompanije to moći da izdrže.

"Zato moramo da pronalazimo nove poslove i da donosimo nove investitore. Zato ću ići u Azerbejdžan i Kinu i nadam se da ću imati jednu veliku evropsku posetu u narednih mesec dana", kaže on.

Najavio je komercijalni ugovor sa Šandongom za prvu fazu "Karađorđa".

"Kreće se u radove i za bar 4 godine imaćemo brze saobraćajnice kako bismo povezali Lazarevac sa Aranđelovcem i produžavamo prema Rači. Taj ugovor je vredan oko milijardu i trista miliona evra. To su velike vesti za nas", najavio je on.