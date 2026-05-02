Dejan Dragojević je oštro osudio ponašanje Sofije Janićijević, koja ne prestaje da šokira javnost svojom aferom sa Danetom (70), ali i turbulentnim odnosom sa Borislavom Terzićem Terzom.

Sofija Janićijević je na početku rijalitija tvrdila da je stariji gospodin Dane samo njen fan kog je videla jednom, da bi kasnije priznala da ga je zapravo koristila za novac.

Sam Dane se nedavno oglasio i šokirao javnost tvrdnjama da joj je finansirao kupatilo, dok je ona od njega tražila i bazen i garažu.

Dejan Dragojević komentarišući ovu aferu nije štedeo reči na račun Janićijevićeve.

- Voleo bih da Dane uđe u rijaliti. Ako pratiš ovo, uđi, snaći ćeš se, uzmi pare i vrati sve što ti je ona uzela. Podržao bih kada bi ona priznala da ga je iscedila kao krpu i to rekla, al' šta znam... Sramota je da se to uopšte dešava. Svaka čast svakoj devojci koja izgura tu priču, dođeš do dela da ti neko prepiše kuću, da dobijaš pare... Mogu da se stave u "Odabrane" tamo Sofija i njeni finansijeri, ljudi bi samo to gledali.

"Stoka, cilj ne bira sredstvo!"

Kada je reč o hladnoći koju Sofija, kako ističu učesnici, pokazuje prema Terzi posle priča o velikoj ljubavi, Dejan je žestoko osuđuje zbog vređanja njegove ćerke Barbare.

- Ona je takva, pa je takva, konstruisana je za takva neka dešavanja. Terza vuče dobru priču, tešku. Ima devojku i ženu kojoj je napravio dete, pa je to sramota i tako dalje... Stoka, cilj ne bira sredstvo! To je rijaliti, ne mogu da osuđujem nikoga ko se miri i vraća u te odnose, jer sam ja prvi bio nenormalan, ljudi nisu mogli da veruju! Funkcionisanje tamo je čudno, jer ti gledaš sada sat vremena, dva, pa ugasiš televizor, a tamo imaš osećaj da ti je jedan dan traje sedam dana - rekao je Dejan za Red TV.

