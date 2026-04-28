

Opšte je poznato da žene žive duže od muškaraca, ali malo ljudi razume zašto je to tako. Stručnjaci su naveli osnovne razloge zašto žene nadživljavaju muškarce, a oni mogu poslužiti kao podsticaj muškarcima da unesu određene promene u svoj život i tako produže životni vek.

One su takođe jače u fetalnom periodu

Istraživanja pokazuju da devojčice pokazuju veću snagu u materici. Otporniji su na infekcije, brže se fizički razvijaju i jači su. Dakle, od samog početka žene su jače i borbenije od muškaraca.

One su manje izlažu riziku

Treći vodeći uzrok smrti muškaraca su povrede u raznim nesrećama. Za razliku od žena, muškarci se upuštaju u rizičnije situacije koje mogu dovesti do ozbiljnih povreda. Glavni krivac za to je prednji deo mozga, zadužen za odgovornost i procenu rizika, i razvija se sporije kod muškaraca nego kod žena.

Otpornije su na srčane bolesti

Srčane bolesti vodeći su uzrok smrti i muškaraca i žena, ali se javljaju kod muškaraca u ranijoj dobi - u tridesetima. Kod žena se, pak, pojavljuju kasnije, čitavu deceniju, jer su na neki način zaštićene menstrualnim ciklusom, odnosno srčane bolesti nisu takva pretnja do menopauze, kada postanu osetljivije.

Imaju bolji društveni život

Muškarci možda imaju više prijatelja, ali žensko prijateljstvo je mnogo jače i bliže. To znači da su žene izuzetno otvorene u odnosima sa prijateljima i dele i dobro i zlo. Muškarci, s druge strane, obično ćute i gutaju sve u sebi, a to na kraju utiče na njihovo zdravlje.

One bolje brinu o svom zdravlju

Žene češće posećuju lekara nego muškarci. Istraživanja pokazuju da su bolji i u prevenciji. Za razliku od muškaraca, one mnogo ranije shvataju da je vreme da promene svoje životne navike ako žele da budu zdravi. Osim toga, češće odlaze na redovne preglede. Sve to utiče na njihovu dugovečnost i bolje zdravlje.

