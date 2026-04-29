Žena iz Njujorka suočava se sa kaznom od 25 godina robije, nakon što je proglašena krivom za bacanje dinamita u spavaći sobu svog dečka, zbog čega je on izgubio ruku.

Kejona Vadel (35) osuđena je ove nedelje za bacanje dinamita na svog dečka koji je spavao u jednom imanju u Dir Parku, Long Ajlend. Nakon što je Vadel bacila dinamit u spavaću sobu, dečko se probudio zbog „šištanja“ i pokušao je da ga baci. Dinamit je potom eksplodirao u njegovoj ruci, što je zahtevalo amputaciju i šake i dela ruke.

Navodno se par žestoko posvađao ranije tog dana, a dečko je naredio Kejon da napusti kuću. On je zatim zaspao misleći da je sam, ali se Vadel vratila sa dinamitom.

Ovo nije bio slučajan ispad besa. Prema rečima tužilaca, Vadel je prethodno nekoliko puta pretila žrtvi dinamitom u mesecima koji su prethodili napadu.

Žrtva je rekla vlastima da nikada nije verovao da će ona zaista ispuniti te pretnje sve do noći eksplozije.

BONUS VIDEO