Glumica Zinaida Dedakin (66) jednom prilikom govorila je o svojoj borbi sa opakom bolešću, te je tada rekla da je imala čak i zakazanu operaciju, koju je sama otkazala.

Naime, Zinaida je objasnila da je jedno vreme išla i kod psihoterapeuta.

- Da, ja sam se razbolela. Ali kažem, toga više nema, posle je sve bilo kako treba. Ali, ono što je najlepše u svemu tome, ko me je u svemu tome lečio? Lečili su me ljudi i ta njihova toplina. Verovala sam u "bele misli", ali znate, to je to naše ljudsko, dok ne doživite na svojoj koži to ne verujete. Moja deca su bila moji spasioci, porodica i prijatelji - rekla je ona, pa je potom dodala:

- Baš prijatelji, oni su mi izlečili tumor. Taj tumor je nestao, koji je inače bio veoma veliki. Bila je zakazana operacija. Da li neko veruje ili ne veruje? Više se time i ne bavim. Moji prijatelji, ljubav i toplina su bukvalno istopili taj moj tumor. Njega nema godinama - ispričala je Zinaida u emisiji “Novo doba”.

Zinaida je i posle ove velike ispovesti pričala o tome koliko je promenila životne navike nakon što je uspela da pobedi bolest, te je njena priča mnogima ostala inspiracija.

