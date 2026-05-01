Bivša supruga Nikole Rađena, Milica Ristić, je u drugom stanju, a pevačica je lepe vesti potvrdila fotografijom na kojoj se vidi stomak.

Pevačica je na svom Instagram profilu objavila fotografiju koja je odmah zapalila društvene mreže, pozirajući u uskoj mini haljini koja je u prvi plan istakla njen trudnički stomačić.

Uz osmeh koji nije skidala sa lica, Milica je kratko i emotivno poručila:

"Počeli smo da rastemo", čime je zvanično potvrdila da je ponovo u blagoslovenom stanju.

Prijavila Nikolu Rađena za nasilje

Podsetimo, Nikola Rađen i Milica Ristić bili su zajedno od 2022. godine do 2024. godine, dobili su i sina, a par se našao u centru skandala kada je pevačica sportistu prijavila za nasilje. Rađenu je tada izrečena mera zabrane prilaska.

