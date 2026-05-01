Muzički par Josip Palameta i Mihaela Karla Palić venčali su se, a intimnoj ceremoniji prisustvovao je popularni muzičar Jakov Jozinović koji je oduševio sve zvanice.



Njihovo venčanje postalo je viralno na društvenim mrežama, budući da su estradni par, ali i da ih je na proslavi uveseljavao upravo Jakov koji je među popularnim izvođačima današnjice.

Mladenci su bili izuzetno lepi, a osmeh nisu skidali sa lica, a u jednom trenutku slikali su se sa pevačem i nisu krili oduševljenje zbog njegovog prisustva.

Mihaela Karla, inače jedna je od sestara Palić koje su deo Thompsonove turneje kao prateći vokali, zablistala je u prekrasnoj, elegantnoj, minimalističkoj venčanici, dok je Josip odabrao klasično crno odelo. Njih dvoje zajedno su već nekoliko godina, a verili su se prošle godine.

Na ceremoniji su bile i domaće muzičke zvezde, uključujući Matiju Cveka i Jakova Jozinovića, koji je u kratkoj pauzi između koncerata sa svoje turneje stigao da zapeva prijateljima za njihov prvi ples. Oba su pevača delila trenutke sa svadbe na svojim društvenim mrežama, gde se moglo videti kako se dobro zabavljaju. Jakov je podelio i video u kojem s mladencima peva svoju hit pesmu "Ja volim".

