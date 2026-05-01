Bela kuća saopštila je danas da neće da iznosi detalje privatnih diplomatskih razgovora, odgovarajući na pitanje o novom predlogu Irana upućenom Sjedinjenim Američkim Državama preko posrednika Pakistana, javlja Rojters.

"Ne iznosimo detalje privatnih diplomatskih razgovora. Predsednik (SAD) Donald Tramp jasno je stavio do znanja da Iran nikada ne sme da poseduje nuklearno oružje, a pregovori se nastavljaju kako bi se obezbedila kratkoročna i dugoročna nacionalna bezbednost Sjedinjenih Američkih Država", izjavila je portparolka Bele kuće Ana Kili za Rojters.

Iran je ranije danas dostavio novi predlog pregovaračkog okvira Pakistanu, koji je posrednik u procesu mirovnih pregovora između Teherana i Sjedinjenih Američkih Država, javila je IRNA pozivajući se na iranske diplomatske izvore.

Portparol Ministarstva spoljnih poslova Irana Esmail Bagei izjavio je da su okončanje rata i postizanje trajnog mira prioritet Teherana u razgovorima sa Vašingtonom.

Kako se navodi, dvonedeljno primirje između Irana, Sjedinjenih Američkih Država i Izraela uspostavljeno je 7. aprila radi omogućavanja diplomatskog rešenja, a kasnije je produženo na neodređeno vreme.

Pregovori između Teherana i Vašingtona održani su 11. aprila u Islamabadu, uz učešće delegacija koje su predvodili predsednik iranskog parlamenta Mohamad Bager Kalibaf i američki potpredsednik Džej Di Vens, ali bez postizanja dogovora.

Ministar spoljnih poslova Irana Abas Arakči danas je optužio Netnjahua da je njegovo "kockanje" direktno koštalo Sjedinjene Države 100 milijardi dolara do sada.