Nakon što je Mane Ćuruvija, poznatiji kao Kasper, verio pevačicu Minu Kostić u emisiji uživo pre oko tri meseca, njegov povratak u Ameriku izazvao je sumnje u to da će se zaista venčati. Ipak, pevačica je sada stavila tačku na nagađanja i potvrdila da ove godine definitivno staje na ludi kamen.

Govoreći o tome kako će funkcionisati njihov odnos na relaciji Srbija-Amerika, Mina je otkrila svoje predstojeće planove za karijeru i privatni život, napominjući da planira put preko okeana.

- Plan je da ja idem tamo i da odradim neku turneju. Onda ćemo zajedno doći i, Bože zdravlja, nadam se svadbi do kraja godine i koncertu u Sava centru. Ima mnogo planova, ali neću da otkrivam sve. Volela bih da svadba bude negde u prirodi, neobavezno i lepo. Naravno, sve u belom - rekla je pevačica.

"Ići ću na veštačku oplodnju"

Pored planova za brak Mina se osvrnula i na proširenje porodice i mogućnost vantelesne oplodnje o kojoj je ranije govorila. S obzirom na to da njen partner još uvek nema biološku decu, pevačica je istakla da bi oboje voleli da dobiju dete, ali da nemaju pritisak.

- Rekla sam da bih ja volela da rodim još jedno dete, jako volim decu, ali i zbog nejga jer ih nema. Ali, ako bude biće. Ako ne, probaću veštačku oplodnju, a ako ne bude ni tako, Bože moj. Već imam dete, on Anastasiju voli... - objasnila je Kostićeva.

