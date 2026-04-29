Jelena Karleuša je na današnje snimanje "Pinkovih zvezda", a pojavila se u ekstravagantnom, nikad smelijem izdanju koji nikoga nije ostavio ravnodušnim.

Na snimanje je došla vidno raspoložena, pevušeći, a potom otkrila šta simbolizuje njena odevna kombinacija.

- To su morske zvezde, imam i školjke oko vrata. Iako je sivo sada, spremamo se za lepe dane, za leto. Crna sirena - rekla je ona, a potom se povela polemika o sirenama i njihovom uticaju na muškarce.

- Pevaju dok ih ne ubiju, dok ih ne navuku na stene, mornare... Neću nikoga da navučem, samo su mene u životu navlačili, ali ne dam se više prevariti.

"Moja treća svadba će biti fantastična"

Na pitanje da li je videla i kako komentariše udaju bivše supruge Harisa Džinovića, Meline, za britanskog milionera Džefrija Pola Arnolda Deja, Karleuša je u svom stilu poručila:

- To je žena Harisa Džinovića? Nisam videla. Da li stvarno vi mislite da ja treba da komentarišem to? Je l' se ona bavi javnim poslom? Neka joj je sa srećom - bilo je sve što je želela da kaže.

Melina na svojoj novoj svadbi nije nosila klasičnu venčanicu, ali pevačica je otkrila da to želi, ukoliko bude došlo do nove udaje.

- Moja treća svadba će biti fantastična, spektakularna i nešto što se zapravo očekivalo od prve dve - zaključila je Karleuša.

