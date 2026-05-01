Nemanja Milović, influenser, po profesiji profesor fizičkog vaspitanja, i njegova supruga Nina Jovanović postali su roditelji devojčice, a o lepim vestima su obavestili javnost putem društvenih mreža.

Ono što je zanimljivo jeste da je Nina odlučila da se porodi u svom domu u Americi, a kako navodi, porođaj je trajao duže od dva dana.

- 28.04. na ovaj svet došla je Hana Milović - napisala je presrećna mama, dok je ništa manje uzbuđen tata Nemanja Milović želeo da njegovo dete na svet dođe mirno, u porodičnom domu, i ta želja mu se ispunila.

-Porođaj 50 sati dug, a sa druge strane dočekuju je njen tata i baka. Na svet je stigla Hana Milović. Hvala svima na lepim rečima. Javljamo se kada budemo spremne - napisala je Nina na Instagramu.

Nina o porođaju kod kuće

Pre nego što će se poroditi, Nina je sa pratiocima na društvenim mrežama pričala o kućnom porodu.– Jako volim što skoro svakodnevno pročitam prelepo iskustvo kućnog porođaja, pored toliko preplašenih žena koje ne veruju ni sebi, a ni Bogu koji je sve završeno dizajnirao.

Pre samo dve generacije sasvim je bilo normalno poroditi se kod svoje kuće, a samo 60 godina kasnije sistem je toliko uspeo da isprogramira strahom žene i ubedi ih da su pod nekim injekcijama, reflektorima i vezane na krevet "sigurnije" – napisala je ona na svom Instagramu i dodala:

- Strahom se najlakše vlada. Nadam se da će se svest sve više buditi i da će pod nož odlaziti samo one žene koje su stvarno hitni slučajevi u trenutku porođaja, a ne svaka koja bi da joj dete bude rođeno na određeni datum ili da joj porođaj prođe što brže i bezbolnije. Da je tako trebalo da bude, bilo bi - napisala je Nina između ostalog i navela da je upravo ona izabrala da ćerku Hanu na svet donese porođajem u svom domu.

Podsetimo, Nina je odlučila da se preseli u Ameriku, gde je u početku radila na kamionima za selidbe.

BONUS VIDEO: