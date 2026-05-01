Lepa Brena je jedna od najvećih zvezda naših prostora i tokom svoje karijere susretala se sa raznim izazovima. Porodica joj je uvek bila prioritet i temelj svega, a u razgovoru za domaće medije istakla je koliko je važna međusobna podrška, naročito u teškim trenucima.

Takođe, priznala je da je navikla da nosi sav teret koji njena popularnost sa sobom nosi.

- Pa, mislim da sam već navikla na Lepu Brenu. ona i ja se veoma dobro slažemo. Ona je ispunila sve moje snove. Doduše, nikada nisam ni mogla da zamislim da ću imati jednu takvu veliku i uspešnu karijeru. Mislim da je nama ženama mnogo teže zato što imamo i porodicu i decu i prosto mora da postoji balans. Ukoliko vaša deca i vaša porodica nisu srećni i zadovoljni, onda to posao, na neki način, trpi.

"Ljubav moje dece mi je davala snagu"

Brena ne krije da je bilo naporno uskladiti privatne i poslovne obaveze.

- Moram da priznam da je zaista uvek bilo i naporno i teško, ali mislim da mi je ljubav moje dece i moje porodice prosto dala snagu da izdržim. A publika mi je dala snagu da nastavim i uvek mi je bila vetar u leđa da to što radim, radim dobro i da se to svima njima dopada. Tako da sam ja žena koja ima dve ljubavi i dve opsesije, moja porodica i moja publika. Treće ne postoji – rekla je Lepa Brena o porodici, pa nastavila:

- Znate, život ume da bude i naporan i surov. Naravno da nije bajka. Čak i u bajkama, i kod Ivice i kod Marice, uvek postoje problemi. Problem postoji da bi se rešio. Čovek najviše pati kada ima problem u porodici. Ono što je najvažnije jeste da smo mi jedna vredna i radna porodica. Držimo se i kada je dobro i kada je teško. Volimo da smo podrška jedni drugima. Nekad sam ja bila mnogo veća podrška mojoj deci, a danas su moja deca meni. Pomažu mi ne samo u ovom poslu oko Lepe Brene, nego oko svih porodičnih projekata. A da je bilo teških momenata, jeste bilo. Svi ste znali i da sam pala i da sam se lomila. Ja mislim da ne postoji neka tajna u mom životu koju nisam podelila sa svima vama i medijima i naravno sa publikom. Osim što, naravno, ja nastojim da sačuvam bar neku svoju intimnost. Jer intima je nešto što se baš upravo tako i zove. I mislim da to treba biti sačuvano u zidovima, samo za uši naše porodice - rekla je Brena tada za "Blic".

"Boba i ja smo kompatibilni"

Brena je govorila nedavno o svom suprugu i istakla koliko je srećna što jednu drugom daju slobodu.

- Osećam se svetski jer mogu da odem bilo gde na svetu bez ičije dozvole i nigde mi nije zabranjeno da radim i uživam. Važno je da imate i partnera u svemu tome... Boba i ja smo kompatibilni bez obzira što se ne držimo za ručice i ne ljubimo tako u javnosti.“

