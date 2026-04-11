Mladi izvođač Jakov Jozinović nastavlja da ređa uspešne koncerte, a jedan od emotivnijih imao je kod komšija u Skoplju u dvorani koja je bila ispunjena do poslednjeg mesta.

Emocije su dostigle vrhunac na kraju večeri, kada je Jakov počeo da plače.





Snimak mladog pevača koji rida na sceni, a potom pada na kolena i zahvaljuje se publici, završio je na mrežama.







Podeećanja radi, pevač Jakov Jozinović progovorio je o svojoj karijeri, ali i velikom uspehu u Srbiji i seriji koncerata u Beogradu.

Prvi put je pevao na Dan zaljubljenih u Vinkovcima, kada je imao samo 3 zauzeta stola, od kojih su za jednim bili njegovi mama i tata.

- Pre tri godine sam nastupio prvi put i zasta je tako bilo, ali sam uživao. Pevao sam im do kraja, sve dok nisu svi pojeli desert - prisetio se pevač.

