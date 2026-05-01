Smrt čuvene glumice Žiže Stojanović, koja se proslavila ulogom Cane Fontane u seriji "Srećni ljudi", potresla je ceo region.

Vest o smrti objavljena je 27. juna, prošle godine, a Žiža je kremirana na Novom groblju u Beogradu.

Ipak, ono što je najtužnije, glumica je preminula pet dana pre nego što će javnost saznati za njen odlazak, što je navedeno na njenoj umrlici.





- Naša draga Žiža Stojanović preminula je 22. juna 2025. godine. Ispraćaj za kremaciju je u ponedeljak 30. juna 2025. godine u 14:00 časova na Novom groblju u Beogradu. Opelo počinje u 13:30 časova. Ožalošćeni: unuk Uroš sa suprugom i porodicom - navedeno je na umrlici.



"Kad neko umre, sve mu praštam"

Podsetimo, nakon vesti o Žižinoj smrti oglasila se glumica Eva Ras sa kojom godinama nije bila u dobrom odnosu.

- Kad neko umre, sve mu praštam. Otkako se poznajemo bile smo u zavadi. Svima želim da budu dugovečni kao ona - rekla je Eva Ras, koleginioca preminule čuvene Cane Fontane.