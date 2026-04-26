Haris Džinović komentarisao je pojavu hrvatskog pevača Jakova Jozinovića, koji koncertne sale puni pevajući tuđe pesme.

Tom prilikom nije birao reči, te je jasno stavio do znanja da ne zna koja je uopšte njegova publika.

- Ne, ja ne idem na koncerte, ne zanima me to. Nekad sam prijatelju, kolegi išao, ali više ne. Čuo sam ime Jakov, čuo sam da puni te dvorane... Nisam ga čuo kako peva. To je koncertomanija! Znam kako se pune ti neki koncerti, ne bih komentarisao. Punim u slobodnoj prodaji, to je to, a postoje i drugi načini - rekao je prvo.

- Peva sve tuđe pesme, ne peva svoje. Koja je to publika koja to sluša? To je smena generacija... Da li će on otpevati Čolinu pesmu bolje od njega, ili moju bolje od mene? Naravno da ne, pa recite! Nema pravo da komercijalizuje tuđe pesme, nema pravo! - dodao je Haris.

- Ne znam njegov repertoar. Skupi po jednu, dve od ovoga, jednu, dve od onoga... Ovako nikad nije bilo - rekao je pevač u emisiji "Premijera, vikend specijal".

Džinović napravio neprijatnu scenu

Haris Džinović je, inače, kasnio na snimanje ove emisije, koja se uživo emitovala, a onda je, po dolasku, zahtevao nešto što je voditeljku iznenadilo.

