Bivša supruga Harisa Džinovića, Melina, se prošle nedelje udala u Monaku za milionera Džefrija Pola Arnolda.

Na njenom venčanju bila je prisutna ćerka Đina dok je sin Kan ostao u Beogradu sa ocem, budući da od majčinog odlaska iz porodične kuće nije u bliskom odnosu sa njom.

Kan je od samog početka ostao suzdržan povodom cele situacije te se nije oglašavao na društvenim mrežama. Koliko celoj priči oko njenog venčanja ne pridaje važnost pokazala je i njegova tadašnja objava na Instagramu kada je prikazao selfi.

Sada se Harisov i Melinin naslednik opet oglasio. Na svom Instagram profilu je prikazao fotografiju Veljka Ražnatovića koji je sinoć pobedio u boks meču u Moskvi, čime mu je čestitao na trijumfu.

Objavu je pratila poznata numera "Gladiator".

"Kan nije ekstravagantan kao Đina"