Kako se navodi, Tramp je u Beloj kući razmatrao vojne opcije koje mu je predstavio načelnik Centralne komande SAD, admiral Bred Kuper, dok su izraelski zvaničnici u međuvremenu održali niz hitnih konsultacija zbog procena da se Vašington približava konačnoj odluci.

Prema istom izvoru, u Izraelu se već razmatra scenario u kojem bi pregovori između SAD i Irana mogli da propadnu već početkom naredne nedelje.

Kanal 12 prenosi i da su pojedini ministri upoznati sa procenama da bi SAD mogle dodatno da pojačaju pritisak u Ormuskom moreuzu, uključujući i moguće vojne udare na iranska gasna i energetska postrojenja, kao i na ključnu državnu infrastrukturu.

U okviru tih priprema, Izrael i Sjedinjene Američke Države, kako se navodi, rade i na stvaranju kredibilne pomorske pretnje prema Iranu.