U ovom hostelu gostima je omogućeno da prespavaju u šatorima postavljenim na krovnoj terasi na sedmom spratu poslovne zgrade. Osim brojnih komentara na internetu, slučaj je izazvao i zvaničnu reakciju nadležnih organa.

Glavna tržišna inspektorka Andreja But izjavila je za portal Žurnal da je inspekcija već upoznata sa ovim slučajem.

Tokom nadzora utvrđeno je da ponuda uključuje šatore za noćenje koji su postavljeni na terasi na sedmom spratu objekta na adresi Miklošičeva 9 u Ljubljani. Tržišna inspekcija naglašava da se ugostiteljska delatnost može obavljati u skladu sa zakonom, ali da pružalac usluge mora ispuniti i druge propise, posebno one koji se odnose na građevinu i prostorno planiranje.

Kako je navedeno, problematično je pitanje pristupačnosti terase ili krova, bezbednosti korisnika šatora, kao i električnih instalacija u samim šatorima. Zbog toga je slučaj prosleđen Inspektoratu Republike Slovenije za prirodne resurse i prostorno planiranje, koji treba da proceni da li je uopšte potrebno dalje postupanje.

Inspektorat je potvrdio da je prijava već zaprimljena i da je u postupku razmatranja.

Cena noćenja u ovim šatorima dostiže i više od 70 evra po noći u letnjem periodu.

Prema novom zakonu o ugostiteljstvu, ovakav vid smeštaja je u načelu dozvoljen ako je deo registrovanog objekta, u ovom slučaju hostela. Međutim, građevinska inspekcija treba da utvrdi da li je krov bezbedan, pristupačan i zakonski pogodan za boravak gostiju, prenosi dnevno.