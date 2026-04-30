Američki predsednik Donald Tramp mogao bi se naći među kandidatima za Nobelovu nagradu za mir 2026. godine, prenosi agencija Rojters, uz napomenu da ove informacije za sada nisu zvanično potvrđene. Vest je izazvala veliku pažnju, s obzirom na političku težinu koju ova nagrada nosi na globalnom nivou.

Prema navodima Rojtersa, ukupno 287 kandidata biće razmatrano za ovu prestižnu nagradu, a Tramp se pominje kao jedan od potencijalnih nominovanih. Ipak, konačna lista kandidata i zvanične potvrde još uvek nisu objavljene.

Ko stoji iza nominacija

Kako podseća Rojters, pojedini svetski lideri već su ranije istupili sa podrškom Trampu u ovom kontekstu. Među njima su lideri Kambodže, Izraela i Pakistana, koji su javno saopštili da su ga nominovali za Nobelovu nagradu za mir.

Ovakve nominacije često imaju političku težinu i predstavljaju signal podrške određenim međunarodnim potezima ili politikama. Međutim, sam proces izbora dobitnika uključuje više faza i ostaje pod strogim nadzorom Nobelovog komiteta.

Tema Nobelove nagrade dodatno je dobila na značaju nakon izjave šefa Pentagona Pita Hegseta, koji je ocenio da bi i američke oružane snage mogle biti kandidati za ovu nagradu, uz obrazloženje da predstavljaju „garanta bezbednosti širom sveta“.

S druge strane, sam Tramp je ranije izjavio da, nakon što mu nagrada nije dodeljena, više ne smatra sebe obaveznim da razmišlja o miru na način na koji se to od njega očekivalo.

U širem kontekstu, potencijalna nominacija otvara pitanje kriterijuma i političkog značaja Nobelove nagrade za mir, kao i načina na koji globalni akteri koriste ovu platformu za slanje političkih poruka.

U narednom periodu očekuje se više informacija o kandidatima i daljem toku procesa, dok će konačna odluka, kao i svake godine, biti doneta nakon detaljnog razmatranja svih predloga.